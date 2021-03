Bonjour,

Dans le cadre du développement de l'activité au MAROC et du projet novateur à AGADIR d'un eco-centre de valorisation des déchets en énergies "0 carbone et 100% autonome". Chargé du projet de type EPCM (de l'ingénierie au suivi de la construction), je recherche activement des profils pour l'activité Bureau d'Etude et l'équipe support de la Business Unit.

Vous pouvez me contacter via mon mail: stephane.got@synecom.it



Mes compétences :

Chef de projet

Conseil

Ingénierie

Maintenance

Maintenance industrielle

Off shore

pétrole

Responsable d'affaires

Responsable d'agence