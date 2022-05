Mickael GOBBO

Ingénieur qualité logiciel fonctionnel et technique



Ayant débuté par le développement logiciel, j'ai très vite été attiré par le domaine de la qualité logiciel.

Le métier d'ingénieur qualité logiciel est très complet et permet à la fois d'allier le coté technique qu'il doit en permanence garder pour pouvoir travailler au coté des ingénieur de développement, et du coté fonctionnel parce qu'il se place au niveau des utilisateurs lorsqu'il homologue un logiciel.



Fort d'une expérience d'homologation fonctionnelle sur différents domaines fonctionnels, j'ai eu une

expérience variée lors de mon parcours professionnel et je n'ai pas peur de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles technologies ni de nouveaux environnement professionnels et humains.



Pour le coté technique, j'a également pu me confronter à des problématiques d'automatisation des tests pour plusieurs types de besoins et sur différents outils de la suite logiciel compuware.





Domaines fonctionnels

- Grande distribution

- Santé

- Marketing



Compétences

- Capacité d'adaptation, qualités relationnelles.

- capacité rédactionnelles en français et anglais.



Gestion de projet :

- Coordination MOA/MOE

- Evaluation des charges

- Capitalisation des connaissances

- Gestion des évolutions sur un logiciel (Versioning /Hotfix)



Compétences fonctionnelles

- Rédaction de Spécifications fonctionnelles

- Rédaction d'Expression de besoin

- Rédaction d'Etude d'impact

- Conception des dossiers de test

- Rédaction de guides utilisateurs

- Rédaction de guide de paramétrage

- Recette (suivi, préparation, planification, exécution)



Compétences techniques

- Méthodologie : Test fonctionnel, d'intégration, de non régression, de services web, de charge.

- Automatisation de test : Qarun, Qadirector, File-aidcs, Test partner, migration d'automates.

- Langages: PHP, HTML, XML, Linux, VB.

- Normes de flux santé: NOEMIE 4xx , 6xx et 9xx, B2, DRE2X.

- Base de données : Oracle, Mysql, postegreSQL. notion pour DB2 et NoSQL.

- Outils de développement et gestion: WINSCP, Putty, SSH console, SQL Developer, TOAD, Jira, Clearquest.