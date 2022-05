Nahéma ISSAAD

Bonjour,



Depuis plus de dix ans, je travaille en tant que consultante dans le domaine des progiciels santé Aneto/Infinite et TP CETIP/iSanté. Je suis plus particulièrement spécialisée dans les domaines Contrat, Prestations et Tiers Payant.



DOMAINES DE COMPETENCE



Gestion de projet :

- Pilotage et coordination (MOA/MOE)

- Encadrement et accompagnement d’équipe

- Evaluation des charges

- Affectation et planification d’activité

- Capitalisation des connaissances

- Gestion des évolutions sur un logiciel (Versioning /Hotfix)



Conception fonctionnelle :

- Rédaction de Spécifications fonctionnelles

- Rédaction de cahier des charges

- Rédaction d'Expression de besoin

- Rédaction d'Etude d'impact

- Conception des dossiers de test

- Rédaction de guides utilisateurs

- Rédaction de guide de paramétrage

- Recette (suivi, préparation, planification, exécution)

- Animation d’atelier interne client



Santé :

- Carte TP, TP derrière NOEMIE, Frais de séjour, Soins Externes, TP Hospitalier, TP Simple, TP complexe

- Tiers payant : circuit en boucle et direct

- Flux : Noemie 4xx, 6xx et 9xx, NOE615, B2, DRE2x

- Cotisation et Solde /

- Prévoyance, Assurance, Mutuelle







Fonctionnel Assurance Vie et Santé :

- Produit et garantie, Contrat individuel & collectif

- Prestations

- Cotisation et soldes, Echéancier , Carte TP

- Paramétrage Contrat, Flux, Prestation, Tiers payant

- Prévoyance, Contentieux, Fusion d’entreprises



Domaine technique :

- Méthodologie : Managed Testing

- Progiciel Santé : Aneto/ Infinite / Version 2 & 3/ Client serveur/ Web / TPG/ TPI/ ESQUIF

- Aneto: Flux, Contrat, Echéancier, Cotisation,Solde, Paramétrage , Carte TP

- Langages:C++, MATLAB, Cast3m

- Carte TP : CETIP/ Isanté/ TP derrière Noemie/TP Hospitalier/TP Simple / TP Complexe

- Normes de flux :NOEMIE 4xx , 6xx et 9xx,NOE615,B2, DRE2X,

- Outils de gestion : Neocase Software, JIRA

- Outils de développement: WINSCP, Putty, SQL Developer, TOAD, Share point, Jira



Mes compétences :

Santé