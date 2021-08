Maurice ROTH LE GENTIL

J'ai pris la décision de changer de secteur d'activité tout en poursuivant la mise en place de mon projet AIDE et SOUTIEN aux PME/PMI, Artisans, Secteur Agricole. Secteur que je connais bien.



Je recherche donc très activement un poste en Suisse Romande, Haute-Savoie, Savoie, Jura et Alsace (Haut-Rhin) :



CONSULTANT ASSURANCE IARD - T // AIDE et SOUTIEN aux Artisans, Commerçants, TPE/PME et Particuliers.



Traitement Administratif (Assurances, Informatique, réponses aux courriers, relations avec les différentes Administrations, etc.



Mes compétences :

Chargé de Mission

Gestion de sinistres

Direction de projet

Communication

Gestion de projet informatique

Association loi 1901

Gestion des entreprises

Assurance

Environnement

Gestion de la relation client

Nature

Elevage

Analyse de risque

Photographie

Esprit d'initiative

Adaptabilité

Réactivité

Esprit analytique

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Force de proposition

Gestion de projet