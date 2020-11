Lamrani AMINE

Aujourd'hui, je souhaite enrichir mon équipe de nouveaux talents. Ainsi, je recrute des conseillers en gestion de patrimoine.

Spécialisé dans l'ingéniérie patrimoniale, Retraite, protection,défiscalisation,offre bancaire: épargne, crédit,et ou Offre immobilière: pinel, LMNP,..



Pourquoi pas vous ??



Vous souhaitez être reconnu(e) pour votre expertise et vos compétences ?

Être rémunéré(e)à votre véritable valeur?

Alors, rejoignez l'équipe d'expertise patrimonial d'AUXERRE qui couvre les départements de l'Yonne et de la Nièvre

Après une formation solide vous serez accompagné(e) et soutenu(e) pendant 36 mois.

Mener mon équipe vers la réussite est ma motivation première. Construire l'avenir, rebondir sur les échecs, rester motivé et transmettre la passion de mon métier...Voilà mes défis quotidiens...



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Assurance vie

Banque

Immobilier

Autonomie

OPTIMISATION FISCALE