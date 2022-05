Mickaël GONON

Etant en 1ère BAC Professionnel Vente au lycée des Canuts à Vaulx-en-Velin, j’ai pu grâce à cette école et à mes formations passées, effectuer des périodes en entreprise chez Armand Thierry, la Halle aux vêtements, mais encore Celio où j’ai pu développer mon attrait commercial : Etre à l’écoute des besoins des clients, mon « savoir-être » et mon « savoir-faire » ainsi qu’une satisfaction personnelle à développer la vente et la gestion de la relation clients.

Actuellement chez BNP Paribas, j’ai acquis des compétences professionnelles et développer des techniques de vente, de prospection terrain, phoning, mailing, de négociation et de suivi clientèle. Celles-ci m’ont permises de développer la relation et la fidélisation de mes interlocuteurs.

Je souhaite aujourd’hui mettre ces compétences au profit d'une entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour le 02 Septembre 2014.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Prospection de clients

Gestion de la relation client

Fidélisation client

Communication

Négociation

Informatique

Vente

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Aide support