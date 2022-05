Mickael GORGEON

Bonjour,



Occupant actuellement un poste d'ingénieur système au sein de l'UGAP, je dispose d'une expérience de plus de 10 ans en administration système orientée dans les systèmes Microsoft.

Certifié Microsoft Exchange, j'ai régulièrement en charge les projets d'évolutions d'architecture Microsoft (Active Directory, Exchange, Sharepoint, ...).



Les évolutions technologiques et le besoin constant d'apporter des nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs demandent une connaissance élargie des différentes solutions tournant autour du monde Microsoft.



C'est pour ces raisons, qu'aujourd'hui, je me tiens régulièrement informé des nouveautés et dans le mesure du possible, j'essaie de le mettre en œuvre via des lab.



Ce site est également pour moi l'occasion de partager mon expérience mais aussi d'échanger sur des problématiques ou projets.



Mickaël Gorgeon.





Mes compétences :

Active Directory

SCCM

SCOM

Acronis

Virtualisation

Sharepoint

Communications

DNS

Vmware

OCS