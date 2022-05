Mickael GREFFET

Mon rôle chez Covidien depuis plus de 11 ans se reparti en deux missions essentielles :

*Mission administrative:

-soutien et remplacement du responsable maintenance dans ses taches de tous les jours.

-référent HSE au sein du service maintenance.

-référent maintenance au sein du laboratoire de production de collagène.

-construction des plans de maintenances, gestion des dossiers équipements via GMAO (Maximo).

-gestion des stocks de pièces détachées et consommables, demande de devis…

-planification des interventions de maintenance, communications intra et interservices.

-préparation et participation aux différents Audits règlementaires liés à notre activité (FDA, G- Med, LRQA, Corporate…)

-gestion de plan batiment.



*Mission technique :

-réalisation des interventions de maintenance préventive, prédictive, curative, et urgence sur les équipements de production.

-suivi et soutien technique aux intervenants extérieurs.

-réalisation de travaux sur les équipements dans le cadre de l’amélioration continue, sous le contrôle du service AQ système (Change Control).

-réalisation d’étalonnage et contrôle de chaîne de mesures sur sondes de température, pression, hygrométrie, force…

-astreintes pour assurer la continuité de service des équipements critiques tels que : productions d’eaux, centrales de traitement d’air, production d’air comprimé, groupes froids, chaudières réseaux de gaz et pompes à vides via système de surveillance de type GTB.





Mes compétences :

Autonomie