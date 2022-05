Mickaël GRISON

DAF d'un groupe familial composé de 5 entreprises dont deux hypermarchés et un supermarché sous l'enseigne U de 250 salariés / 60 M€ sur 2 départements et 3 sites.



Mes principaux objectifs :

- Mobiliser l'entreprise autour du cash, des résultats et des équilibres financiers,

- Produire une information rapide et fiable pour avoir une vision globale de l'activité et être le copilote de l'entreprise. Savoir faire parler les chiffres lors des décisions stratégiques,

- Etablir des prévisions dans un environnement mouvant avec un processus budgétaire impliquant les opérationnels de l'entreprise en les éclairant sur les différents leviers d'optimisation,

- Optimiser les coûts dans le respect de la qualité.

- Etre force de proposition et d'innovation dans mon secteur d'activité pour mon groupe et au niveau de l'enseigne.



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse

Synthèse

Finance

Comptabilité

Ressources humaines

Gestion

Direction financière

Conseil

Reporting

Contrôle de gestion

Audit

Budgétisation