Mickael GROLLEAU

Ayant obtenu un Master 2 de Cartographie des espaces à risques à l'université de Nantes (IGARUN), je suis également diplômé en migrations internationales et spécialisé dans la conception de projet ainsi que dans le développement territorial. Mon cursus en aménagement du territoire et plus globalement celui de géographe, me permet d’avoir une vision spécifique des territoires et ce, à différentes échelles.



Obtenant mon Master 2 en migrations internationales, je me suis focalisé sur le développement local en France mais aussi à l’étranger. J’ai eu l’opportunité de travailler dans une collectivité territoriale béninoise en Afrique ou j’occupais le service de la planification, du développement et de la coopération décentralisée. Une expérience qui, sommes toutes, m’a permis de faire des parallèles avec le fonctionnement des collectivités territoriales françaises.



J’ai en effet été amené à accomplir des tâches aussi diverses que la réalisation d’enquêtes quantitative et qualitative, l’animation d’ateliers et de groupes de travail, la mise en relation et le renforcement de réseaux d’acteurs, l’appui technique à la conception de projets, la rédaction de comptes-rendus et de diagnostics, etc.



Je propose de mettre à disposition toute mon expertise dans la conception de projets, mais aussi dans l’évaluation de projets et de diagnostics territoriaux.



Me concernant je suis d’un caractère plutôt curieux, dynamique et diplomate, j'aborderai en outre avec intérêt les diverses problématiques spécifiques aux populations et territoires pour lesquels je serai amené à intervenir.





Mes compétences :

Gestion de projet

Diplomatie

Gestion de projet culturel

Collectivités territoriales

Collectivités locales

Relations internationales

Cartographie

Réseaux FTTH

Ingénierie fibre optique