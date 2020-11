Pascal GROLLEAU

Posé - rigoureux - engagé - dynamique - curieux

Lesprit déquipe associé à lécoute et la maîtrise de soi sont essentiels pour fédérer des collaborateurs au sein de projets.



Chef de projet depuis 18 ans, mon parcours professionnel ma permis dinitier positivement la mise en place de nouveaux outils et solutions informatiques au sein de projets à fortes contraintes en termes de qualité de services, délais et exigences clients.

Ayant acquis une expertise dans la gestion globale du document, je souhaite mettre à profit mon expérience pour accompagner les entreprises dans la transformation digitale de leurs organisations.