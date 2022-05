Mickael GROSJEAN

BONJOUR

JE SUIS CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE allianz

Mon but est de rencontrer des particuliers et des professionnels afin de leur apporter des conseils et des informations dans les domaines sociaux, fiscaux, juridiques et financiers.



Grace a un bilan patrimonial je pars de votre situation actuelle en tenant compte de vos projets,motivations et preoccupations afin de faire que demain ressemble a ce que vous souhaitez aujourd hui.



Je travaille sur les themes suivants:

protection de la famille,retraite,transmission,dependance,placements haute gamme,defisaclisation, et le monde de l'handicap.

Pour les chefs d entreprise apporter solution avec PEE,refinancement compte courant associe ou trouver la meilleur solution pour cession d entreprise pour mieux la transmettre.



Sur viadeo je recherche tout d'abord a creer un reseau de partenaires qui sont :

notaire

avocat

expert comptable

agent de joueur football profesionnel



Grace a mes competences et les votres nous pourrons repondrent au mieux aux objectifs de vos clients et des miens .



Je souhaite etre connu et reconnu dans la franche comte et dans le reste de la france aupres de mes clients et futurs clients du faite de mon savoir faire.



pour me joindre tel 06 75 08 98 32



Mes compétences :

Conseil

Défiscalisation

Épargne

EXPERT COMPTABLE

Gestion privée