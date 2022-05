Je suis quelqu'un ponctuel, envie d'apprendre toujours plus de chose, et très respectueux.



J'ai un Cap iee (installation en équipement électrique) ainsi qu'un titre professionnel de mécanicien réparateur automobile.



Actuellement je suis technicien de maintenance, je possède le caces 3A 3B et eu une formation sur les centrales de traitement d'air.



Je reste ouvert à toute proposition



Mes compétences :

Caces 3a/3b

Permis A et B

Automobile