Michèle BAUDRY

Je recherche un emploi de secrétaire polyvalente / agent administratif, en Creuse (23)... si possible sur La Souterraine, à temps partiel ou mi-temps et de longue durée de préférence. Je suis cependant ouverte à toute proposition, y compris pour un CDD de courte durée... voire un contrat aidé type CUI (CAE ou CIE).

Je suis également titulaire d'une RQTH.



Bénévole active au sein de l'association France Lyme, responsable de section départementale (Creuse) depuis mai 2017, membre du CA d'avril 2018 à juin 2021

Rédaction articles / blog, réseaux sociaux.

https://elusivereclusiveblog.wordpress.com/

Ecrivain. Page auteur: https://www.amazon.fr/Mich%C3%A8le-BAUDRY/e/B0773WX3H3



Mes compétences :

Archivage et classement divers

Gestion administrative

Anglais courant

Création graphique

Pack office

Accueil physique et téléphonique

Secrétariat administratif

Communication

Secrétariat assistanat

Gestion documentaire

Internet

Accueil

Documentation

Rédaction de contenus web