Mickaël GUERINEAU

Je travaille depuis 18 ans en tant que consultant en informatique puis chef de projet.



J'ai plusieurs domaines de compétences en développement d'applications (Client-Serveur, etc...) :

- Visual Basic 6.0 / SQL Server 7.0/2000 / Access 97/2000/2002/2016 / Java

- PL/SQL / Forms / Report / Oracle

- Crystal Report XI / Bdoc 2.5 / Scannerisation

- Solution Laboratoire (de LIMSEO) / WinDfl / Oracle

- Workflow (Talend), restitution graphique (Qlik)



J'ai pu travailler dans différents métiers :

- Laboratoire d'analyses (différentes applications permettant la gestion d'analyses chimiques et biochimiques de la planification des analyses à la restitution des résultats aux producteurs dans le cadre de l'interprofession laitière)

- Automobile (Application de comptabilité de Achats Fournisseurs, Application de traçabilité de production, CRM)

- Téléphonie (Site Web de consultation/commandes, CRM)

- Transports ferroviaires (Yield management : Application de calcul des prix de vente des billets en fonction de l'historique des réservations)

- Logistique (Gestion d’entrepôts secs et frigorifiques, Gestion de l'informatique embarquée, Gestion des transports, Reporting)

- Assurance (Application d'édition des retraites)

- Banque (CRM)

- Ressources Humaines (Plusieurs applications sous Access 2002/SQL Server 7.0/Oracle8i)

- Éditeurs de logiciels (Intranet de gestion des dossiers électroniques client)

- Multimédia (CRM)

- Justice (Application de gestion du processus juridique des infractions)



Au cours de mes différentes missions, j'ai participé soit en autonomie complète soit au sein d'une équipe jusqu'à 11 personnes aux phases suivantes des projets :

- Recueil des besoins auprès des utilisateurs.

- Rédaction de cahiers des charges, de l'analyse des besoins fonctionnels et techniques.

- Développement en interne ou sous-traité

- Tests unitaires et d'intégration.

- Mise en production.

- Gestion de la production.

- Support et formation des utilisateurs et gestion des anomalies.



J'ai eu l'opportunité d'avoir la responsabilité de plusieurs projets dont certains m'ont permis d'encadrer jusqu'à 3 développeurs.



