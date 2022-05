Mickaël GUERSAN

LAFORÊT CRÉTEIL RECRUTE UN(E) CONSEILLER(ÈRE) EN IMMOBILIER REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE !!!



Vous souhaitez vous épanouir et vous développer dans un métier passionnant et plein d’avenir?!



REJOIGNEZ-NOUS!!



Laforêt Créteil vous donne un rôle prépondérant.



Vos MISSIONS sont de :



-Garantir l'image de marque et assurer la satisfaction clients via votre aisance relationnelle,

- Constituer un stock attractif de biens à commercialiser,

- Maîtrise des étapes depuis la négociation jusqu'à la signature définitive,

-Contribuer au développement du CA de l'agence,



Vos QUALITÉS : clés de réussite à ce poste :



Ecoute disponibilité,

Ténacité, persévérance,

Enthousiasme,

Empathie,

Honnêteté,

Capacité à gérer son temps,

Challenger.



Rejoindre LAFORÊT c'est bénéficier

- de la notoriété de l’enseigne,

- d’un plan de formation continu,

- d’une communication nationale et d’outils marketing professionnels, innovants et puissants,

- d’une rémunération motivante et évolutive à la hauteur de vos performances,

- d’opportunités d’évolution en fonction de vos compétences.



CV + lettre de motivation à creteil@laforet.com

Permis B + véhicule obligatoire.



Mes compétences :

Immobilier

expertise immobilière

gestionnaire de biens locatifs

Négociation Commerciale

Vente

Entrepreneuriat