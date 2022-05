Issu de la filière comptabilité, une première expérience de la vente m’a naturellement amené à la fonction commerciale.



Autodidacte et curieux, j’ai pu en exercer plusieurs aspects avec succès :

- vente directe (b to b, grande distribution, commerces de proximité) terrain et sédentaire ;

- vente indirecte (grande distribution, grossistes et indépendants).



Homme de challenges, mes missions tant dans la vente (distribution, pme-pmi, grands comptes, marchés publics) que dans l’animation d’équipes (formation, accompagnement terrain,…) et les résultats obtenus m’ont toujours incité à aller de l’avant et dépasser mes limites.



M’adapter à plusieurs marchés différents m’a enrichi d’une forte expertise du développement commercial.



Apporter des solutions à vos ambitions et vos problématiques est un défi que j’aurai plaisir à relever.



Mickaël GUIHOT



Mes compétences :

Relation client

Analyse des besoins

Marchés publics

Organisation du travail

Comprendre le besoin du client

Fidélisation d'un portefeuille clients

Comprendre les informations clefs stratégique

Grands comptes /PME PMI / secteur public

Conquête et acquisition clients

Conquête et développement commercial

Segmentation RFM

Segmentation clients

Étudier un marché

Négocier un contrat de vente

Négocier des partenariats grands comptes

Négocier avec certains clients

Créer des supports d'aide à la vente

Planification de l'activité

Vendre en face à face

Vente à distance

Prospection commerciale

Prospection clients

Prospection téléphonique

Prospection terrain

Négociation commerciale

ELABORATION DE PLANS D'ACTIONS

B to b

Grands comptes

Vendre

Commercial

Responsable commercial

Ingénieur commercial

Dynamics CRM

Sales Force