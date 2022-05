Mickaël GUILLON

Personne ayant un bon relationel et un sens des affaires développé. D'un tempérament combatif (lié au sport que je pratique), je suis perseverant dans mon métier.



j'étais VRP depuis 12 ans, dans une société de distribution de produits techniques pour les professionnels du Batiment. dans la Division Bois.



Avant de rentrer dans la Stè FOUSSIER, j'ai fait un rapide passage chez un fabricant de Menuiseries (Restructuration)



Je travaille comme Attaché Technico-Commercial, j'ai un secteur géographique plus grand et j'ai gardé une grande partie de ma clientèle professionnelle.



Si mon profil vous interesse, n'hésitez pas à me contacter : mike1.guillon@wanadoo.fr



Mes compétences :

Bâtiment

COMMERCE

Commercial

Immobilier

Technico commercial

Vente

Vente aux professionnels

VRP