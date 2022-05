Mickael HAMONIC

Enthousiaste, généreux, motivé. J'aime travailler en équipe, partager, échanger, à la fois au travail mais également en dehors. Je m'adapte très vite à un nouvel environnement.



Mon objectif est de travailler à la sauvegarde de l'environnement dans le domaine de l'aménagement. Je suis spécialisé en aménagement des espaces maritimes et littoraux. L'interface terre-mer étant la plus complexe pour un aménageur, je peux également travailler partout ailleurs et pas seulement sur le littoral.



Je dispose d'une double casquette en géomatique - cartographie. Je connais particulièrement bien les systèmes d'information géographique. Disposant d'une expérience dans le domaine, c'est une voie dans laquelle j'aimerai également poursuivre ma carrière.



Si vous vous attardez un peu plus sur mon cv, vous verrez que je suis quelqu'un de polyvalent recherchant si possible (dans l'idéal...) un emploi pouvant concilié aménagement, développement durable, environnement, eau, littoral, espace marin et géomatique!



Mes compétences :

Cartographie

Geographical Information System GIS

Ecotoxicologie

Travail en équipe et en réseau

Géographie Aménagement des Espaces Maritimes

Géomorphologie

QGIS

ERDAS

Microsoft office

Mapinfo

Adobe illustrator

Arcgis

Géopolitique

Gestion de projet

Gestion des ressources halieutiques

Urbanisme

Aménagement du territoire

Géographie

Gestion intégrée des zones côtières

Droit maritime

TRACES

AMYOS