Mickael HAZERA

Durant mon année d'alternance au sein d'EXAMECA, j'ai acquis des capacités aussi bien en gestion de projets qu'en gestion des stocks mais aussi dans la maîtrise des besoins et des ressources par le biais de briefings, d’ateliers et d’objectifs ambitieux. Mon expérience en matière de service client m’a permis de me concentrer sur un des points les plus importants pour une entreprise : la demande client.



Je souhaite désormais étendre mon expérience et mon savoir-faire au service d'un acteur majeur de l’industrie de l’aéronautique.



Mes compétences :

Chaine logistique

Logistique industrielle

Autonomie

Travail en équipe