Emmanuel TANDT

Actuellement en poste chez ZODIAC DATA SYSTEMS du groupe ZODIAC AEROSPACE.

Leader mondial du recueil de données de satellites d'observation (remote sensing). Du contrôle de satellite (TT&C).

Spécialiste en télécommunication, hyperfréquence et traitement numérique du signal.

Je gère les achats de sous-traitance :

Prototype, outillage et projets petites séries.

- sous ensembles mécaniques (prestations globales)

- pièces mécaniques sur mesures (sur plans)

- micromécanique

- Electrotechnique

- Traitements et finitions particuliéres (argenture, OAS, OAC, céramisation, peinture hydrosoluble ...etc).



Mes compétences :

Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Access

Autocad

Sketchup pro

M3 (ERP)

Technologies innovantes

Sourcing

Aéronautique

Mécanique

Achats

Télécommunications

Conseil