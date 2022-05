Considérés comme des experts ultra-spécialisés dans la gestion des risques et des assurances des entreprises, notre métier est centré sur le conseil sur mesure en assurance, et l’accompagnement quotidien et durable de nos clients.



Nous réfléchissons avec vous sur ce qui peut mettre en péril l'équilibre financier de votre entreprise, ainsi que sur les mécanismes de protection de vos collaborateurs.



Une méthode de travail fondée sur l'écoute et structurée autour de 5 piliers :

- L'analyse approfondie des risques par de véritables spécialistes des métiers

- La mise au point d'un plan d'assurance répondant à l'analyse des risques et aux choix stratégiques de l'entreprise

- L'élaboration d'un programme de prévention et de maîtrise réalisé par nos ingénieurs métiers

- La négociation pour le compte de nos clients avec les compagnies d'assurance et de réassurance sur la base des programmes élaborés par nos services

- Une très grande implication dans la gestion du sinistre (de l'instruction au règlement)



Dans l'attente de vous rencontrer, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.



Bien Cordialement,



Mickael HERAUD

06 65 64 45 76

mickael.heraud@besse.fr /Array



Mes compétences :

Dématérialisation

Gestion de l'information

Conduite du changement

Audit

Gestion documentaire

GED

Accompagnement du changement

Managed Services

Management de projets