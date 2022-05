Etant très peu actif sur Viadeo, je vous invite à consulter mon profil public LinkedIn pour plus d'informations me concernant :

Riche d'une expérience d'une dizaine d'années sur des fonctions de business development manager en France mais aussi à l'international, j'ai pu au cours de mon expérience professionnelle évoluer dans des environnements multiculturels riches et variés et me déplacer dans de nombreuses zones du monde (Amérique du Sud, Afrique, Europe, Moyen-Orient et Asie) afin de vendre des services complexes.



Mon expérience d'expatrié dans les Emirats m'a permis également d'avoir une très bonne connaissance de la culture et de la façon d'appréhender les affaires au Moyen-Orient .



A ce jour, j'ai pu effectuer de nombreux déplacements professionnels dans les régions suivantes:



Amérique du Sud : Colombie, Pérou, Argentine

Afrique: Algérie, Libye, Tunisie, Gabon, Congo

Europe : Angleterre, Ecosse, Allemagne, Suisse, Espagne, Italie, Pays-Bas

Moyen et Proche Orient: Emirats Arabes Unis, Koweït, Qatar, Oman, Irak, Jordanie

Asie : Chine, Corée du Sud, Japon, Vietnam, Thaïlande, Singapour, Malaisie



Vous pouvez me contacter à l'adresse mail suivante : mickael.hermeline@gmail.com ou sur mon adresse mail professionnelle pour toutes demandes de prestations de services hélicoptères : m.hermeline@heli-union.com



Je vous remercie.



Mes compétences :

Business development

Négociation commerciale

Encadrement d'une equipe

Manager un réseau d'agents à l'international

Développement international

Prospection internationale

Audit

Onshore Oil & Gas

Offshore Oil & Gas