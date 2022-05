Mickael HERVE

- Rhéologie (des suspensions, en solution, des polymères à l’état fondu, extrusion capillaire, simulation d’injection), caractérisation de la matière à travers différents rhéomètres.



- Physico-chimie colloïdale (Interactions surface interface, stabilisation des suspensions colloïdales, systèmes innovants : émulsions, microémulsions, encapsulations). Caractérisation de suspensions gélifiées.



- Voies de synthèse industrielle des polymères, propriétés et caractérisations des polymères (DSC, chromatographie d’exclusion stérique,..).



-Chimie analytique, minérale et organique : dosage, recristallisation, distillation, thermocinétique, thermodynamique...



- Diplôme du C2i : niveau 1 : Maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, et Internet.

- Langues lues, parlées et écrites : Anglais / Espagnol.



Mes compétences :

Formulation

Polymères

Rhéologie

Physique

Chimie