Mickael HESPEL

Au sein de Valeo depuis 10 ans, j'ai pu acquérir un ensemble de connaissance dans le domaine automobile, de la qualité, du marketing et de la formation des collaborateurs et clients.

Passionné d'automobile depuis toujours, l'évolution qu'elle traverse actuellement est un perpétuel renouveau de technologies et oblige les ateliers à être formés et accompagnés.

Transmettre un savoir en liant la passion est un réel avantage sur le terrain et permet un relationnelle plus franc et sans barrières.

Je réalise des formations de son écriture, visuel jusqu'à leur présentation adaptée à son auditoire.

Mes passe temps sont la peinture de Warhammer et la restauration d'une vielle lotus Elise.



merci de m'avoir lu.



At Valeo for 10 years, I acquired a set of knowledge in the automotive technologies, quality, marketing and training of employees and customers.

Car passionate , Automotive is actually in perpetual renewal of technologies and obliges the workshops to be trained and accompanied.

Knowledge and passion transmition is a real advantage and allows an open-minde and barrier-free relationship.



I realize all the tranings step, is writing, visual until their presentation adapted to his audience.

My hobbies are painting Warhammer figures and rebuild an old lotus Elise.



Thanks for reading.



Mes compétences :

Essais mécaniques

Métrologie

Mécanique générale

Qualité produit

Formation

Webcasts