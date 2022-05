Mickael HOCHART

Technicien fibre optique ayant acquis une expérience dans le déploiement des projets de câbles de télécommunications sous-marins et terrestres;

• Expérience dans la plupart des activités relatives au câbles fibres optiques au sein de l'industrie du câble sous-marin, depuis les réceptions de câbles en usine jusqu’à’ à l'installation, le test, la mise en service, la réparation et la maintenance

• Autonome et habitué à travailler dans les environnements les plus exigeants et difficiles avec des ressources limitées

Accepte tous postes en grand déplacement.