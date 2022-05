Mickael HORNUNG

Très polyvalent avec des facultés à s’adapter, j’ai acquis de l’expérience tout au long de ma carrière professionnelle et extra-professionnelle.

Très sérieux et doté d’un bon sens du relationnel, je sais faire face aux aléas et assurer le respect des objectifs fixés dans le délai imparti, exigeant avec moi-même comme avec mes équipes, je m'assure de la constance dans le niveau de service, d'exécution des taches, et la bonne entente et communication entre des différents interlocuteurs dont j'ai la charge.

Je suis habitué au multiculturalisme depuis l'enfance et aguerri à l'expatriation.

L’intégration de nouvelles méthodes de management malgré des environnements bien différent, fait partie de mes habitudes.