Mickael HUBERT

Après mon embauche en tant qu'administrateur système et réseau, métier que j'ai pratiqué pendant 2 ans, l'occasion d'une réorientation technique s'est présentée à moi.



Je me suis donc tourné vers le métier de la téléphonie IP d'entreprise et plus particulièrement du coté opérateur VOIP et gestion d'infrastructures SIP



Mes compétences :

Asterisk

Opensips

Perl

Freebsd

Debian

Freeswitch

SIP

Sangoma

Enum

Oneaccess

Genband

Voip

Téléphonie

Homer Sip Capture

Cisco

Centos