Mickaël JAFFRE

Diplômé des Arts et Métiers Paristech, j'ai effectué ma 3ème année du cycle d'ingénieur à l'ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) dans le cadre du partenariat ENSAM/ESTP.



Ayant occupé le poste d'ingénieur études de prix au sein de BATEG (Vinci Construction France) durant plus de 3 ans, j'occupe actuellement le poste de Responsable Technique chez ALTAREA COGEDIM.



Motivé et dynamique, je suis toujours en recherche d’amélioration de compétences et prise de responsabilités.



Mes compétences :

Bâtiment

Étude de prix

BTP

Construction

Ingénieur