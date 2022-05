Mickaël JALLAIS

Professionnel de la vente dans différents secteurs d'activité (Conseil, Multimédia, Industrie Pharmaceutique et Matériel Médical).



Autonome, doué pour les relations humaines, stratège et réactif. Je suis ouvert à toutes propositions en adéquation avec mon parcours (responsable d'une centre de profit, encadrement, lobbying, communication, vente...).



Je suis disponible et mobile. .















Mes compétences :

Gestion de projet

Visiteur médical

Management

Logistique

Communication

Animation de stand

VENTE B to B