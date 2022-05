Mickael JANNIN

Si il faut présenté mon *entreprise* je voudrais qu'on sache que ce n'est pas une entreprise mais plutôt....ce que nous entreprenons....ensemble.

Et si fallait me présenté et bien c'est pas gagné.

Reconnu enfant indigo à 11ans et *surdoué* à 13 ans par un centre spécialisé de Poitiers,j'ai beaucoup souffert et erré pour fuir ce monde.

Un parcours d'expériences diverses dans le milieu du travail sans réel succès à part rebondir sur des réussites et des échecs.

J'ai toujours été un grand passionné des animaux et de l'univers mais mon problème* d'audition a fait que ce monde m'a été refusé...j'étais *handicapé me disait il (en 1990) alors ce jour j'ai compris que c'est mon hadicap qui me montrera ma route alors j'ai *exploité* ce handicap et de belles rencontres dans ma vie m'ont appris à m'en *servir et à 14 ans je vivais mes rêves.....j'enlevais le mal aux animaux durant 9 ans de bonheur où pendant ce temps j'ai *compris* le langage* de mes ressentis,mes émotions et ma sensibilité mélangé à de lourdes tristesse qui m'ont appris que l'homme aussi avait des souffrances quelconque alors j'ai beaucoup voyagé pour apprendre la vie car quand on a quelque chose en soi qui prends le mal des autres....on cherche la paix....la votre.

Je vous souhaite à tous et à toutes que la vie vous apporte ce qu'i y a de mieux.



Je tenais aussi à recherché des ostéo,acupuncteur,tout domaine de *technique de santé sur nîmes et clermont ferrand rar je ne suis pas dieu et parfois un complément serait nécessaire pour l'être en recherche de lumière.



Mes compétences :

Guerisseur

Radiesthésiste