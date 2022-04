Jean-Michel GURRET

Je suis thérapeute et formateur, spécialisée en EFT et en hypnose Ericksonnienne. Je suis à l'origine de la création de l'IFPEC (Institut français de psychologie énergétique clinique) qui regroupe à la fois un centre de formation et une association de praticiens (www.ifpec.org).

Je suis également formateur et superviseur certifié par EFT Universe, organisme dirigé par Dawson Church, co-auteur avec Gary Craig, fondateur de cette technique, de la deuxième édition du Manuel de l'EFT, dont j'ai assuré l'adaptation.

Je suis l'auteur de Maigrir et rester mince avec l'EFT, paru aux Editions Leduc en 2010. J'ai également traduit et adapté l'EFT pour les Nuls, paru aux Editions First en 2011. J'ai lancé la méthode Mentalslim en 2007 pour aider les personnes en surpoids à mincir grâce à la gestion de leurs émotions (www.mentalslim.fr). En 2012, j'ai lancé un site internet pour arrêter de fumer en utilisant l'EFT et l'auto-hypnose (www.aujourdhui.com).



Mes compétences :

Hypnose

Gestion du stress

Coaching

EFT Emotional Freedom Technique