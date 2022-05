Mickaël JEAN-BAPTISTE

Direction générale.





Proposition des projets stratégiques au Conseil et garant de la mise en œuvre et du suivi des décisions de ce dernier.

Manager et gérer l'entreprise dans ses dimensions humaines, financières, qualité, production technique.

Représenter l’établissement et son projet auprès des autorités, des clients et des fournisseurs.



Suivi du "Personnal MBA"

Business Plan.

Plan marketing et de communication.

Direction R&D, Étude et développement.

Contrôle de gestion et optimisation des processus.



Président et Direction générale : SAS LG2E.

Édition de logiciels.

Consultant en stratégie d'entreprise.



Direction et gérance : CIDEMA.

3 activités :

Direction de projets.

MOA / MOE.

Aide aux rédaction de cahier des charges.

Optimisation, recherche opérationnelle et aide à la décision.



Développement spécifique :

- JAVA, J2EE, RCP, HIBERNATE, SPRING, ...

- C++, C#, ASP, .NET



- PHP

Base de données : MySQL, ORACLE, SqlServer, DB2, ...



Infogérance.



Mes compétences :

Optimisation

Spécifications fonctionnelles

Gestion de projet

Conception fonctionnelle

Agile Development

Management

Project Management Office

Business Intelligence

C++

Contrôle de gestion

Plan marketing

Création et suivi budget

Itil

Mba

Pmi