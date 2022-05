Vincent CHEVALIER

Diplômé avec les félicitations du jury en 2005, major Information Technology.



J'ai travaillé en tant que Chef de projet pour RCI Banque, la financière Renault-Nissan en tant que Chef de projet e-business.

Je suis rentré chez ATOS Origin Intégration en 2005 en tant que chef de projet sur une TOSI/TMO pour le déploiement d'un nouveau standard EDI pour le compte de Renault.

De 2007 à 2010, j'étais consultant AMOA/AMOE sur une application de pilotage pour le contrôle de gestion des ingénieries Renault.



Depuis Septembre 2010, j'ai intégré la société Karamba! , une société de conseil spécialisée dans le développement durable et les outils décisionnels de l'éditeur SAP.



Compétences informatiques:

--------------------

- SAP: modules CO (gestion du référentiel), PS (gestion du référentiel, paramétrage/conception), BW/BI + IP (cdc+recette), BPC, ainsi que des notions FI.



- Formations SAP reçues :

* SAP01 (Introduction aux solutions SAP)

* BW305 (Analyses & Reporting dans SAP BI)

* BW310 (Les concepts de base du Data-Warehousing dans SAP BI)

* BW370 (Integrated Planning)

* BPC330 (application et configuration - BPC7.0 version NetWeaver)



- Formateur chez SAP France:

* BPC420 (BPC 7.5)

* BPC430 (BPC 7.5)

* BPC420 (BPC 10)

* BPC430 (BPC 10)



- BI: BW, BO, DATASELECT, HYPERION Essbase.

- EDI logistique de l’industrie automobile.

- WEB : Photoshop, Access, PHP, HTML, MySQL...

- Travaille en CMMI3



Mes compétences :

SAP PS

Sap bw

SAP CO

SAP BI

BPC

SAP

BI

Consultant

EPM

Business Planning et Consolidations

ERP

SAP HANA