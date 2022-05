Mickael JOLY

Après divers fonctions chez la Sté TERRIER (Sous traitant Tolerie)et une formation Achats ESAP en 1999-2000, je suis acheteur depuis 1996. De Terrier puis ALliance Métal et enfin BERTHOUD en prenant le poste de Responsable de service, je suis toujours motivé par la fonction achats qui reste très riche. Très curieux par nature cette fonction me convient parfaitement.

Ma formation technique me permet de mieux connaitre les produits dont j'ai la charge.



Mes compétences :

ACHATS

AGRICULTURE