Mickael JOUNINET

L'internationalisation des echanges amene a devoir se forger une experience internationale pour saisir le monde d'aujourd'hui et les opportunites de demain.

Travailler egalement dans de petites structures afin de comprendre le fonctionnement du developpement des affaires a plus petite echelle est une experience complementaire.

Apres des annees d'apprentissage du Droit a l'universite et a l'appui de ces diverses experiences professionnelles, je cherche aujourd'hui a me faire une place dans ce noeud gordien du capitalisme.



Mes compétences :

Dt des affaires (HongKong/Singapour/Pekin/Tokyo

Droit des affaires France

Droit des entreprises en difficulté

Droit des contrats

Comptabilité générale

Bureautique, gestion des outils informatiques

Logistique

Supply chain