Nathanaël BARJOU

J'interviens dans le secteur médico-social depuis 4 ans. Titulaire d'un Master "Droit Public - Parcours administration des établissements de santé", j'ai à cœur au fil de mes expériences d'accomplir différentes missions :

- Gestion administrative, budgétaire, financière d'un établissement et sa performance

- Gestion des procédures des appels à projet

- Concevoir et piloter les projets (étude de besoin, SPASAD, PAACO, PAERPA, etc.)

- Développement du réseau et des coopérations : partenariats internes et externes

- Création et production de la démarche qualité

- Développement d'une stratégie liée aux valeurs du "bien vieillir"

- Redressement d'un établissement en difficulté budgétaire

- Gestion d'une équipe en souffrance et la réduction du turn-over



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Gestion de la qualité