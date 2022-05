Mickael JUGUET

Je suis dans le domaine du transport routier depuis mon tout jeune âge. Le transport routier est pour moi une réelle passion depuis toujours et c est pour cela que j ai gravi les échelons pour arriver a toucher mon rêve, devenir mon propre patron. Je suis passé de conducteur poids lourds a formateur transports pour arriver enfin a mon but , chef de ma propre entreprise. Aujourd'hui je me dirige vers la formation transports car pour moi transmettre un savoir, des connaissances est primordial et me plait énormément et faire en sorte que tous le monde y trouve son compte. Transmettre ma passion est un réel plaisir , je suis toujours à la recherche du résultat et du retour des personnes sur mes methodes de formations.





Mes compétences :

Dynamique

ordonné

recherche de résultats

rigoureux

professionnels