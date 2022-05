Mickael JUIGNET

Après avoir travaillé durant 5 ans en alternance dans différentes entreprises ( une entreprise de plus de 25 personnes et 2 entreprises de plus 500 personnes sur site), ces milieux me conviennent parfaitement.

J'aime le contact avec les utilisateurs et les projets sans cesse renouvelés, de même que les nouveaux défis pouvant augmenter mes acquis.



De nature joyeuse, je suis attentif, j'ai le gout du travail bien fait et je sais m'adapter.



Pour tous renseignements, n'hésitez pas à me contacter, je serais ravi de répondre à vos questions



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Windows Server

Microsoft Office

Android

Centreon et Nagios

Fortinet

PRTG

Kaspersky