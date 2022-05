Mickael JUPIN

Diplômé d'un BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) depuis 2016, je suis à la recherche d'un emploi en tant que technicien informatique ou administrateur réseau. Je possède le permis et une voiture je peux me déplacer dans toute la picardie.



Mes compétences :

SQL

Personal Home Page

Microsoft Windows 2008 Server

Linux Debian

ISS

HTML

GPO

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Cascading Style Sheets

Active Directory

ADSL

Développement web

NAS

Supervision réseau

Postfix

Apache

Asterisk

Cisco

Routage IP

Téléphonie sur IP

Configuration informatique

Systèmes et réseaux

Protocole TCP/IP

Microsoft Office

Réseaux informatiques & sécurité