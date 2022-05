Mickael KARAS

Bonjour,

J'occupe actuellement le poste d'opérateur en télésurveillance au sein de SOTEL depuis mai 2009.



Je suis dans le domaine de la sécurité depuis 1994, soit vingt deux années d'expérience totalisé, ou j'ai pu évoluer depuis le bas de l'échelle jusqu'à ma fonction actuel, en passant par simple ADS, puis rondier, huissier d'accueil, conducteur canin, agent incendie SSIAP1 et opérateur en télésurveillance que j'exerce depuis maintenant 15 ans.



Cette évolution au sein de ma carrière professionnelle semble correspondre à la réalité de mes capacités, diplômes, compétences et de mon attitude au travail.



J'ai également acquis de par mon expérience, mais aussi par le biais de formation téléphonique, de très bon rapport avec la clientèle, ainsi qu'avec mes collaborateurs.

Je suis très à l'aise avec les outils informatiques, je maîtrise les logiciels: internet, Excel, Word, Outlook, pdf, intranet, la saisie de données clients, ainsi que tous ce qui concerne le matériel lié à la sécurité et ces détails technique.



Mes compétences :

Outils informatique

Word

Excel

Power point

V1

M1

M1 manager

Horus

Polyvalant

Ponctuel

Rigoureux

Sociable

Abilitation basse tension

Galarm

E.P.I

I.G.H E.R.P En pratique et théorie sur paris la dé

S.S.I.A.P En pratique et théorie au grand hotel pa

H.0.B.0 Habilitation électrique

I.S.O 9002 Label de qualité

M.F.S.T Label de qualité

S.S.T En cour de validité