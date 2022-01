Philippe BOURGUIGNON

Fort dune expérience de 20 années dans le management dont 14 dans la gestion de centres de profit dans le domaine de la Sécurité Privée.

Gestionnaire rigoureux et manager entreprenant, j'ai su optimiser les moyens qui métaient donnés pour rentabiliser au mieux les agences dont j'avais la gestion, faire monter mes équipes en compétence et fidéliser mes clients.

Sachant motiver les équipes et gérer les partenaires sociaux dans le dialogue et la négociation, jai toujours eu comme priorités le respect des Collaborateurs et la satisfaction des Clients.

Je suis heureux aujourd'hui d'aborder un nouveau challenge chez Prosegur en contribuant au développement de l'activité Sécurité Mobile, axe stratégique du Groupe.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Management

Gestion de la relation client

Gestion de la production

Planification