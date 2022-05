Mickael KEITA

Ayant un double diplome d'ingénieur en Système Mécanique et en Mécanique des matériaux, je travaille depuis presque 5 ans dans le cadre de contrat pour Airbus Helicopters, en qualité d'ingénieur calcul / projet, dans le domaine de l'aéronautique.

Je souhaiterais à présent pouvoir me diversifier et m'orienter vers d'autres secteur d'activité.



Mes compétences :

CAO

Résistance des matériaux

Mécanique des structures

Calcul mécanique

Conception mécanique

Méthode des éléments finis

Calcul de structure

CATIA

Visual Basic for Applications

Calcul par Eléments Finis

Microsoft Office

Patran