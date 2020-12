Mickaël KERAVEC

Je suis titulaire d’une licence professionnelle en Management des Organisations, avec pour spécialité la gestion des structures de l’économie sociale. Cette formation, effectuée au sein de l’IUT de Quimper, et acquise en Juin 2011, m’a permis de me perfectionner aussi bien aux ressources humaines (communication, gestion des conflits et optimisation des compétences de chacun), à la comptabilité (analyse comptable, gestion budgétaire et élaboration des salaires), ainsi qu’à la coordination de projets (Piloter, tenir et anticiper les délais, gérer les bénévoles et partenaires). Je maîtrise aussi le logiciel Quadra (Paie et comptabilité) et FacFam (Gestion et facturation) et n’aurai aucune difficulté à maîtriser un autre logiciel similaire.



J’ai acquis depuis 2006, de nombreuses expériences dans le secteur socio-culturel, par mes actions sur le terrain et les projets liés à la Licence. Surtout en 2013, où je mis, sous l'autorité de l’Élu à la Jeunesse et à l’École, en place le projet de réforme des rythmes scolaires sur la commune de Plougonvelin. Mon poste de Chef de Service de la Maison de l'Enfance (Centre de Loisirs, Périscolaire, T.A.P. et Crèche) m’ont permis de coordonner l'ensemble des TAP, du recrutement à la gestion budgétaire en passant par l'organisation journalière. Notre projet fut souligné par la directrice d’académie et servit de base pour d'autre villes.



Je dispose donc d'une solide expérience en ressources humaines, comptabilité et coordination de projet. La maison de l'enfance disposant de 3 animatrices régulières sur l'A.L.S.H., 7 sur la Crèche et 11 pour les T.A.P..



Mes recherches actuelles ne s'arrête pas au domaine de l'Enfance, mais sur tout ce qui dispose d'un lien avec l'Humain, de la mise en place de projets à la gestion d'équipes.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des compétences

Gestion des ressources humaines

Comptabilité

Animation d'équipe

Animation des ventes

Animation de réunions

Coordination de projet

Coordination d'équipes

Conception de sites Internet

NTIC Nouvelles Technologies de l'Information

Économie sociale et solidaire

Droit social

Droit du travail

Connaissances informatiques

Fiscalité

Financement de projets

Marketing

Gestion

Enfance

Coordination

Loisirs

Informatique

Management

Environnement

Culture

Microsoft Office

Partenaires sociaux