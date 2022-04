Arnaud YONNET

Je souhaite partager mon expérience et mon expertise en animant des formations.

Toutefois, sur des missions courtes, je me propose pour vous accompagner sur vos projets.



Quelques compétences professionnelles :

- Virtualisation : VmWare ESX - KVM

- Langages : WEB (php ...), PERL, C

- Gestion de configuration : Puppet

- Logiciel de sauvegardes: Bacula

- Réseaux : Firewall



Mes compétences :

GNU/LINUX

LDAP

FIREWALL

DOVECOT

Administrateur système

SQUID

POSTFIX

Linux