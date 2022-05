Mickaël LADERIERE

- Recrutement et Management:

Accueil, Entretiens, Tri de C.V., Sélection, Recrutement, Détachement et Suivi, Briefing Tâches administratives

Management, Optimisation de l’espace de vente, Gestion d’un centre de profit, du coût de production, du coût de la main d’œuvre, du service, des caisses, du coffre et des dépôt, Anticipation, Prévisions, Prise et réception de commandes



- Marketing et Communication :

Etudes qualitatives et quantitatives : marché, clientèle, comportement, satisfaction, notoriété

Merchandising, réflexion, conception et analyse d’une identité visuelle, de logos et de questionnaires

Benchmark interne/externe

Participation à la conception d’affiches, promotions

Mise en place de jeux concours et PLV Jeux Olympiques Paris 2012



- Commercial :

Prospection physique et téléphonique

Création et gestion de bases de données

Planification et prise des R.D.V. commerciaux

Négociation de partenariats avec des clients, commerçants

Vente, Mise en valeur des rayons, picking, inventaires et réassorts

Accueil, gestion et suivi de la clientèle

Gestion des stocks et des commandes



- Informatique :

Pack office, Netscape, Internet, Intranet, MSN, Ethnos, Sphinx, Gantt Project : Utilisation courante



- Langues :

Anglais, Espagnol : notions scolaires



Mes compétences :

Commercial

Commercial informatique

Communication

Informatique

Management

Marketing

Recrutement