Célia MOLINARI

2014 à ce jour : May Partners, Conseil et Développement - Clichy - Consultante en Ressources Humaines Mission : répondre à des besoins clients, identifier les profils et recruter les candidats sur les secteurs SI, Ingénierie/ Innovation/ Management/ Activité de Conseil et d'Intervention en RPS



2014 à ce jour : Institut de formation en travail social Annette Grumbach/C.H.U. La Salpêtrière – Paris - Consultante psychosociologue - Mission : animation d’un groupe d’analyse des pratiques/ Organiser un groupe d’analyse des pratiques, déterminer les sujets de réflexion, faire des allers-retours entre théories et pratiques/ Maintenir le cadre, la dynamique de groupe, gérer un groupe et procéder aux régulations si nécessaire / Enseignement



2013 : Association pour la Promotion des Carrières Sanitaires - Service de soins infirmiers à domicile – Paris Consultante psychosociologue - Mission : préparation à la conduite de l’Evaluation Interne du service/ Elaborer le contenu selon les recommandations de l’ANESM/ Co-construire la démarche globale et détaillée/ Réaliser des questionnaires à destination des usagers et des professionnels/ Contribuer à l’élaboration du planning prévisionnel



2013 : L&G Associés (Cabinet de conseil, évaluation, formation en risques psychosociaux) – Paris Consultante psychosociologue - Mission : participation au développement de l’activité du cabinet/ Prospecter les centres sociaux et médico-sociaux régionaux/ Proposer et développer des offres d’évaluation/ Elaborer des grilles et conduire des entretiens semi-directifs auprès des responsables (25)/ Participer à l’activité de conseil sur la qualité de vie au travail, la mixité et le management/ Créer un dispositif de coaching/ Participer au développement de l’offre pédagogique/ Co-construire un nouveau module de formation (qualité de vie au travail)/ Participer à des colloques (évaluation externe et qualité de vie au travail), rédiger des newsletters et s’occuper de l’animation du site internet



Réalisations et méthodologies : Recherche-action/ Dispositif d'évaluation interne particpatif/ Statistiques/ Ethnographie/ Photolangage/ Théâtre forum/ Jeux de rôle/ Entretiens (directifs, semi-directifs, non-directifs)/ Trajectoire socio-professionnelle (les récits de vie)/ Analyse des pratiques professionnelles/ Organidrame



Mes compétences :

Psychosociologie

Pack office

Sociologie

Anthropologie

SPSS

Genre

Analyse des pratiques professionnelles

Ressources humaines

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel