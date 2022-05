Mickaël LAGNEAUX

Ingénieur INSA en Architecture des Systèmes d'Information, j'interviens aujourd'hui au sein du centre de compétences GED du groupe Eurogiciel.



Je participe en tant qu'analyste-développeur Java J2EE aussi bien à la réalisation de projets au forfait qu'au développement des produits de l'offre GED Eurogiciel :

- DockR : GED pour l'Entreprise

- DematR : Dématérialisation des flux entrants et sortants de l’entreprise

- DromadR : Client nomade pour la GED

- ...

Ces activités s'articulent principalement autour des outils open-source Alfresco et Liferay.



Fort de mon expérience de 5 ans sur des projets Alfresco, je dispense également des formations pour les utilisateurs, développeurs et administrateurs Alfresco.



Blog ECM Eurogiciel : https://dockr.eurogiciel.fr/blogs/ecm/



Mes compétences :

Liferay

Java JEE

Scrum master certifié

Alfresco ECM

Ecm

SSII

GED

Scrum master

Eclipse

Scrum

Tomcat