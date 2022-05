Mickael LALOUM

Je travaille actuellement chez Backelite.



Compétence Informatique :



Langages & bases de programmation

• Programmation fonctionnelle : C, algorithme, assembleur

• Programmation objet : Objective-C, ADA, JAVA, C++, .NET (WPF / C#)

• Programmation POSIX : sémaphores, threads, ordonnancement

• Programmation Linux : drivers, script Bash

• Langage de description matériel : VHDL



Développement web

• JavaScript / Ajax / HTML / CSS

• XML / XSL

• PHP / JSP

• J2EE / Servlet



Méthodes de suivi de projet

• SCRUM



Modélisation / Base de donnée

• MERISE / UML

• MYSQL / POSTGRES / ORACLE



Bureautique

• Microsoft Office – Open Office



Systèmes

• Linux – Windows – Macintosh – Windows Server 2008





Projets :



Projets en équipe (classement chronologique)

• Participation à la Coupe de France de robotique (équipe de 3) : « Module : Détection de pièces » réalisé en C, Arduino

• « Labyrinthe » réalisé en C/C++ (équipe de 3)

• « Horloge » réalisé en assembleur (équipe de 3)

• « Messagerie instantanée » réalisé en C++/QT (équipe de 4)

• « Le jeu de rôle » réalisé en JAVA (équipe de 2)

• « La Bataille Navale » réalisé en C (équipe de 2)



