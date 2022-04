Ousmane SENE

Chez IYONN, nous avons compris que le système d'information est le véritable cerveau et support organisationnel pivot pour toute l'entreprise.



C'est pourquoi nous mettons à disposition notre expertise technique afin de vous fournir une application métier vous permettant d'avoir une gestion globale, cohérente et simplifiée.



Nous sommes convaincus que la meilleure manière de fournir une prestation de qualité à nos clients, c'est en mettant en place un accompagnement personnalisé.



Vous n'avez pas besoin de parler technique pour dialoguer avec nous, notre équipe de spécialiste est à votre écoute pour retranscrire techniquement votre besoin.Notre métier est de transformer vos idées en logiciels et applications de qualité.



Pour chaque projet notre équipe de spécialistes choisit les technologies adéquates.

Nous utilisons les méthodes agiles tout au long de la mission afin de rester flexibles.



Afin de mieux se concentrer sur vos problématiques métiers, nous avons créée une librairie qui propose une solution permettant de mettre en place des applications webs et mobiles avec l'avantage de ne se préoccuper que de la partie métier, que ce soit coté client ou serveur.





Pour ce faire cette solution offre une architecture dispensant le développeur de toutes les tâches génériques tel que la gestion des requêtes ou encore de la sauvegarde des données. Ainsi le développeur travaillera seulement sur le modèle de données et ne se préoccupera pas de la transformation des processus métiers dans les autres couches de l'architecture.



Il est aussi intéressant de noter que la librairie propose un système de construction d'interfaces graphiques basé sur des éléments imbricables, modulaires et réutilisables(widgets) qui ont l'avantage d'être chargés dynamiquement par le module AMD.



On réduit ainsi les temps de chargement des différents éléments d'un facteur pouvant aller jusqu'à 10.











Mes compétences :

Java/j2ee

PHP5

MySQL

Javascript

JAVA SE

C++

C#

Électronique numérique

VHDL FPGA et Matlab

XML/XSL

Harvesting

ZigBee

OPA

Scrum

Gestion de projet

Systèmes embarqués

informatique

Elearning

Électronique

Java